Algérie Poste: voici le détail des horaires de travail pour le mois de Ramadhan

« Conformément à la décision d’alléger les procédures de quarantaine, les horaires de travail des bureaux de poste ont été divisés pendant le mois sacré de Ramadhan selon les procédures établies par les autorités publiques de chaque région », précise la même source.

Concernant les régions du Nord, les horaires de travail dans les établissements postaux ont été fixés de samedi à jeudi, entre 8h30 et 15h00, pour les services administratifs, les centres financiers et les établissements postaux organisés en système de brigade, et de samedi à mercredi, de 8h30 à 14h00, et jeudi, de 8h30 à 12h00, pour les établissements postaux fonctionnant en service limité, y compris les guichets annexes et centres de dépôt et de distribution.

Dans la wilaya de Blida, les horaires de travail dans les établissements postaux ont été fixés de 8h30 à 12h30. Dans la région du Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Bechar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El Oued), les horaires de travail ont été fixés de samedi à jeudi entre 7h30 et 14h30 pour les services administratifs, les centres financiers et les établissements postaux organisés en système de brigade, et de samedi à mercredi, de 8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30 à 12h00, pour les établissements postaux fonctionnant en service limité, y compris les guichets annexes et centres de dépôt et de distribution.

Algérie poste, qui rassure sa clientèle « de la continuité de ses services et la disponibilité permanente de la liquidité », invite les citoyens « à éviter l’affluence massive aux bureaux de poste et à respecter les consignes de prévention, à savoir éviter l’entrée en masse dans les bureaux de poste, assurer la distance de sécurité dans les files d’attente et se désinfecter les mains avant et après chaque transaction. (APS)