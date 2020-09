ZTE présente son premier Smartphone 5G

Les constructeurs de téléphonie mobile se précipitent pour lancer leurs Smartphones 5G. Les yeux se tournent, cette fois-ci, vers ZTE qui vient d’officialiser son Axon 20 5G.

Il s’agit d’un Smartphone très particulier. Hormis qu’il soit le premier téléphone de la marque compatible au réseau 5G, il est également doté d’un capteur à selfie sous l’écran, une première mondiale. En effet, le capteur est invisible installé confortablement derrière la dalle OLED FHD+ de 6,92 du Axon 20 5G.

Pour réussir cette prouesse, ZTE a combiné cinq technologies distinctes. En premier lieu, le constructeur a utilisé un matériau spécial composé de matières organiques et inorganiques, afin qu’un maximum de lumière puisse atteindre la lentille. Les seconde et troisième technologies forment une double commande et « un circuit de commande unique » qui fonctionnent ensemble pour « synchroniser l’affichage » et éviter les interférences.

Ensuite, le smartphone utilise un système appelé « matrice spéciale » pour maintenir les pixels, et donc assurer un affichage cohérent entre l’utilisation de la caméra et le retour à une utilisation normale. Enfin, ZTE a développé pour l’occasion un algorithme unique pour améliorer la qualité des photos prises par ce capteur sous l’écran.

Côté caractéristiques techniques, le Axon 20 5G sera animé par un processeur Snapdragon 765G, et il est aussi équipé d’une batterie de 4220 mAh, compatible avec la charge rapide 30W. Pour la photo, les utilisateurs peuvent profiter d’un capteur principal de 64 MP, capable de filmer en 4K 60 FPS et compatible HDR.

Le ZTE Axon 20 5G sera disponible en quatre coloris : noir, bleu, violet et orange. Quant à la date de sortie et le prix n’ont pas encore été communiqués.