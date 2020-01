Xiaomi : Bientôt début de la production du Mi Mix Alpha 5G !

Xiaomi prépare un nouveau Smartphone, mais il ne le garde pas secret. Dans une publication sur Twitter, l’équipementier chinois a posté un teaser de son prochain téléphone concept appelé ‘’Mi Mix Alpha’’.

Xiaomi a beaucoup travaillé sur ce nouveau flagship… et ça se voit. Ce smartphone prend le sens d’un «smartphone sans lunette» à un tout niveau. Aucun bouton physique n’est présent sur le corps du Xiaomi Mi Mix Alpha. Au contraire, chaque bouton de commande est pratiquement présent à l’écran. Aussi, ce nouveau Smartphone du fabricant chinois sera livré avec écran 4D Surround. Quant au bouton de volume est activé par un glissement sur le bord du téléphone.

De plus, il n’y a pas de prise casque sur ce téléphone. Xiaomi s’appuie sur une technologie acoustique qui transformera l’écran en écouteur et l’utilisera comme capteur de proximité. Vraiment étonnant ! Le Mi Mix Alpha est compatible au réseau 5G et fonctionne sur le Snapdragon 855+ et est livré avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il sera également disponible en plusieurs déclinaisons.

Enfin, le Xiaomi Mi Mix Alpha est encore loin de sa phase de commercialisation mais il serait bientôt prêt pour l’étape de la production de masse.