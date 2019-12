Windows 7 : Des alertes de fin de service envoyées en janvier !

Windows 7 est en fin de vie. De ce fait, Microsoft incite les utilisateurs à migrer vers une nouvelle version.

D’ailleurs, une notification apparaîtra en plein écran à partir du 15 janvier pour indiquer les risques de continuer à utiliser le système d’exploitation. La notification apparaîtra sur les éditions Starter, Familiale Basique, Familiale Premium, Professionnelle et Integral du système d’exploitation. Après 10 ans de service, le système d’exploitation de Microsoft ne recevra plus de mises à jour de sécurité et sera vulnérable au virus et aux malwares. C’est ce qu’a expliqué Microsoft dans un communiqué de presse.

Dès janvier, Microsoft cessera de prendre en charge Windows 7 afin de consacrer ses investissements à la prise en charge de nouvelles technologies et de nouvelles expériences. Le jour de la fin de la prise en charge de Windows 7 sera précisément le 14 janvier 2020. « Après cette date, l’assistance technique et les mises à jour logicielles de Windows Update permettant de protéger votre PC ne seront plus disponibles pour le produit », dira Microsoft. Ainsi, l’éditeur conseille ses clients de passer à Windows 10 avant janvier 2020 pour éviter tout désagrément.