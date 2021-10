Whatsapp ne sera plus disponible sur certains anciens smartphones

Pour proposer des fonctionnalités toujours améliorées, Facebook a décidé d’abandonner d’ici deux mois la compatibilité de son application WhatsApp sur certains smartphones.

Facebook vient d’annoncer qu’a partir du 1 er novembre prochain, son application de messageries Whatsapp ne sera plus disponible sur certains smartphones sous Android et iOS. A partir de cette date, les téléphones avec la version Android 4.0.4 ou version antérieure ne disposeront plus de Whatapp. Pour Apple, les iPhones avec l’iOS9 ou version antérieure sans concernés.

Dans le détail, plusieurs terminaux sont concernés par cette décision comme les Samsung Galaxy S2, S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core ou encore Ace 2, des LG, des Sony Xperia ou encore Huawei Ascend Mate et Ascend D2. Du côté d’Apple, les iPhones SE, 6S et 6S Plus sont concernés.