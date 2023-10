WhatsApp cessera de fonctionner sur les versions Android 4.1 ou antérieures

WhatsApp a dévoilé la liste des smartphones dont le service de messagerie instantané cessera de fonctionner à partir de ce 24 octobre 2023. Il s’agit des téléphones utilisant les versions Android 4.1 ou antérieures.

Comme chaque année, le service de messagerie du groupe Meta a mis à jour la liste des appareils compatibles pour accéder à la dernière version de l’application mobile.

« Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents », a ainsi indiqué WhatsApp sur sa page d’aide.

Les smartphones utilisant Android 4.1 ou une version antérieure, ne seront plus pris en charge par les mises à jour de l’application. « Seule la version Android OS 5.0 et les versions ultérieures seront prises en charge », est-il précisé. Parmi les modèles concernés, on retrouve le HTC One, Sony Xperia Z, ou encore le Samsung Galaxy Tab 10.1.