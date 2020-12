WhatsApp : 5 millions d’appareils ne pourront plus télécharger l’appli dès 2021

Des milliers d’utilisateurs dans le monde n’auront plus accès à WhatsApp dès le 1er janvier 2021. Il s’agit des appareils antérieurs à Android 4.0.3. En effet, cette version sortie en 2011 ne sera plus compatible avec WhatsApp dès la prochaine année.

Bien évidemment, WhatsApp continuera de marcher sur les terminaux où elle est déjà installée, mais elle ne sera plus mise à jour et finira par fermer une à une ses fonctionnalités. Ce n’est pas nouveau, tous les ans WhatsApp laisse sur le bord de la route des centaines de milliers d’utilisateurs dans le monde. A compter du 1er janvier 2021, ils seront plus de 5 millions d’appareils qui ne pourront plus être téléchargeable sur les téléphones tournant sous Ice Cream Sandwich (4.0.2). Les sites internet spécialisés affirment que seulement 0,2% du parc Android est concerné (2,5 milliards d’appareils actifs), cela fait quand même plus de 5 millions d’utilisateurs dans le monde, rien que pour Android.

Parmi les mobiles impactés par cette décision : Samsung Galaxy S2, Galaxy Note 3, Sony Xperia Z1, Xiaomi Mi 3, HTC One M7, Moto X… mais également l’iPhone 4.