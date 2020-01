Une batterie alimentant un smartphone pendant 5 jours bientôt commercialisée !

Depuis l’apparition des Smartphones et les utilisateurs cherchent un modèle avec une bonne autonomie. De nombreux équipementiers travaillent sur la question, la dernière technologie ‘’Quick charge’’ permet aux utilisateurs de recharger leurs batteries en un temps record. Mais cela n’a pas été suffisant !

Récemment, des chercheurs australiens affirment avoir développé une batterie capable d’alimenter un smartphone pendant cinq jours. Le rêve ! Et ce n’est plus un projet, mais cette batterie semble être une réalité. En effet, les chercheurs de l’université Monash de Melbourne annoncent la naissance de batterie «la plus efficace du monde». Elle est ainsi quatre fois plus performante que les batteries traditionnelles ! Selon une information rapportée par CNN, cette batterie sera bientôt commercialisée. Voilà une nouvelle qui devrait réjouir plus d’un équipementier.

Selon CNN, la principale caractéristique de cette batterie réside dans les matériaux qui la composent : contrairement à celles au lithium-ion, celles-ci sont composées de lithium-sulfur. A noter que cette innovation a reçu des financements de la part du gouvernement australien.