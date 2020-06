Un portail électronique pour l’inscription de 25.000 experts algériens à l’étranger

Le secrétaire d'Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, a annoncé, lundi à Alger, la création d’un portail électronique pour l’inscription de plus de 25.000 experts algériens à l’étranger et ce en vue de leur intégration à «l’effort national visant le développement du pays ».

Lors d’un exposé présenté devant les membres de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Abdelkader Abdellaoui, président de la Commission, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Bladehane a dit avoir présenté au Gouvernement le programme d’action de son département ministériel chargé des affaires de la communauté algérienne établie à l’étranger et oeuvrer à l’intégrer à «l’effort national visant le développement du pays», faisant état de «plus de 25.000 experts algériens établis à l’étranger spécialisés dans plusieurs domaines, notamment la médecine et les technologies modernes ».

« Il a été décidé la création d’un portail électronique pour l’inscription de ces compétences pour tenter de créer un espace de communication entre cette catégorie et les établissements nationaux, dont universitaires », a-t-il poursuivi, insistant sur la possibilité pour les compétences algériennes de participer aux différents projets proposés par les établissements nationaux.



Il a affirmé, dans ce sens, que «des contacts ont été établis, deux jours auparavant, avec des experts algériens établis aux Etats unis, au Canada et en France », soulignant « la poursuite de l’établissement de contacts avec d’autres experts afin de leur permettre de servir leur pays ».

M.Bladehane a précisé, en outre, que « ces experts ont exprimé leur disponibilité à contribuer à l’effort national visant le développement du pays ».