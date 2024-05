Transfert de fonds : De nouveaux opérateurs arrivent en Algérie

Le transfert de fonds de l'étranger vers l'Algérie ne sera plus exclusivement réservé à Western Union, d'autres opérateurs internationaux vont faire leur entrée sur la scène.

Suite à l’expiration du contrat exclusif avec Western Union, Algérie Poste a initié des négociations avec d’autres opérateurs. L’ouverture du marché à de nouvelles sociétés profitera aux Algériens, qui bénéficieront de commissions plus faibles et d’une meilleure qualité de service.

L’Algérie ne souhaite plus être dépendante d’un seul opérateur imposant ses tarifs sans concurrence. Des acteurs tels qu’Eurogiro et MoneyGram, en plus de Western Union, pourraient bientôt entrer sur le marché.

En plus des services classiques de transfert de fonds, Algérie Poste envisage d’élargir ces partenariats en proposant des cycles de formation pour ses employés, afin de mieux accompagner les clients.