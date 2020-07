TikTok inquiète Amazon !

Il compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde. TikTok est disponible dans 150 pays et en 75 langues, un réseau social en pleine expansion, qui semble dérangé certaines entreprises.

Selon le Wall Street Journal, Amazon aurait dit à ses employés de supprimer TikTok pour pouvoir continuer à accéder à leurs e-mails depuis leur téléphone. Pourquoi une telle demande ? Tik Tok distrait-il autant les employés au point de le supprimer de leurs smartphones ? Et ben non ! La raison serait tout autre. Il s’avère que TikTok qui appartient au groupe chinois ByteDance inquiète Amazon quant à la confidentialité des échanges professionnelles de ses employés. Une inquiétude qui a fait réagir les responsables de TikTok. « La sécurité des utilisateurs est de la plus haute importance pour TikTok – nous nous engageons pleinement à respecter la confidentialité de nos utilisateurs », a assuré un porte-parole du réseau social, rapporte l’AFP. Il a précisé qu’Amazon n’a pas communiqué avec eux et affirme qu’ils sont ‘’ouverts au dialogue afin de pouvoir résoudre tous les problèmes qu’ils peuvent rencontrer et permettre à leur équipe de continuer à participer à la communauté TikTok’’.

Rappelons que le président américain Donald Trump avait affirmé dernièrement qu’il étudiait la possibilité de bannir l’application TikTok, en raison de soupçons d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois. Dee son côté, la plateforme TikTok a toujours nié partager des données avec les autorités chinoises et assure ne pas avoir l’intention d’accepter de telles requêtes.