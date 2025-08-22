Téléphonie mobile : le ministre appelle les opérateurs à respecter leurs engagements

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a rappelé jeudi aux opérateurs de téléphonie mobile l’obligation de se conformer aux clauses des cahiers des charges et de garantir une couverture réseau conforme à leurs engagements contractuels, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors d’une réunion consacrée à l’évaluation de la couverture mobile, tenue en présence du président de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), Mohamed El Hadi Hannachi, ainsi que de cadres des deux institutions, la situation du réseau a été passée en revue. Une attention particulière a été accordée aux axes routiers, notamment l’autoroute Est-Ouest, conformément aux instructions déjà données, ainsi qu’aux projets actuellement en cours de réalisation par les opérateurs.

À cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité pour les opérateurs de respecter leurs obligations en matière de couverture et de qualité de service.