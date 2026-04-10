Télécommunications en Algérie : fin programmée de la 2G et 3G d’ici 2029

Le gouvernement algérien a décidé d’engager l’arrêt progressif des réseaux 2G et 3G, avec une extinction totale prévue à l’horizon 2029. Cette décision, prise lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, s’inscrit dans une stratégie de modernisation du secteur des télécommunications.

L’objectif principal est de libérer les fréquences utilisées par ces anciennes technologies afin de renforcer la 4G et accélérer le déploiement de la 5G. Jugées obsolètes, les infrastructures 2G et 3G seront progressivement remplacées par des réseaux plus performants et adaptés aux besoins actuels.

Parallèlement, les autorités prévoient d’adapter la réglementation pour garantir la disponibilité de téléphones compatibles avec ces nouvelles technologies sur le marché national.

Enfin, cette transition s’accompagnera d’un renforcement des mesures de cybersécurité afin de protéger les réseaux et faire face aux nouvelles menaces numériques.