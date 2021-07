Tecno : Le Pova 2 doté d’une grosse batterie arrive bientôt en Inde

Les chinois augmentent la cadence de leur production dans le secteur de la téléphonie mobile. Comme la majorité des constructeurs, Tecno se concentre sur l’autonomie pour ses futurs Smartphones.

D’ailleurs, le prochain téléphone Tecno au nom de ‘’ Pova 2’’ devrait être doté d’une énorme batterie de 7 000 mAh. L’information a été tirée d’une image teaser partagée par un responsable de TECNO. Dans cette publication, la firme chinoise ne donne pas plus de détails sur la sortie de ce nouveau Smartphone, ce responsable dit juste que le Pova 2 arrivera « bientôt ». Un téléphone destiné exclusivement au marché indien.

A en croire les rumeurs, ce nouveau Smartphone sera doté d’un panneau LCD IPS de 6,9 pouces avec un trou de perforation centré pour la caméra selfie, MediaTek G85 et jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne stockage. Il sera également équipé d’un appareil photo principal de 48 MP, rejoint par trois autres capteurs de 2 MP. Quant à la caméra frontale est de 8MP. Malheureusement, la batterie de 7 000 mAh peut être chargée sur une brique de charge de 18 W pas si rapide.