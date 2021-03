Technologies : Les professionnel IT se réunissent lors du ‘’ICT Maghreb’’

Après plusieurs mois de confinement, une période durant laquelle tous les évènements ont été reportés, voilà le retour à la normale. D’ailleurs, le Salon international des technologies de l'information et de la communication "ICT Maghreb" a ouvert ses portes !

Hier au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, une centaine d’opérateurs des télécoms, fournisseurs de services Internet et de matériel informatique, intégrateurs, éditeurs de logiciels et équipementiers ont exposé leur savoir-faire. « Le salon ambitionne d’être un espace d’échanges entre les professionnels du secteur IT », indique Ahmed Lahri, l’organisateur de cet évènement. Durant les trois jours que durera cette manifestation, l’espace startup abrite, une trentaine de jeunes entreprises activant pour la majorité dans les nouvelles technologies ou s’appuyant sur celles-ci pour développer leur activité.

En marge de ce salon, plus de 40 Keynotes experts et conférences-débats seront organisés autour du numérique et son impact économique, des infrastructures Cloud, de la Cyber sécurité, de la transformation numérique dans l’économie et la finance.