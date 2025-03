Technologie mobile : Coup d’envoi du MWC 2025 à Barcelone

Le Mobile World Congress (MWC) 2025, l’un des plus grands salons mondiaux dédiés aux technologies mobiles et à la connectivité, ouvrira ses portes ce lundi à Barcelone.

Cet événement incontournable, qui s’étendra sur quatre jours, réunira des professionnels, innovateurs et leaders de l’industrie pour dévoiler les dernières avancées technologiques et façonner l’avenir du secteur.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, participera à une série de rencontres de haut niveau, organisées en marge du congrès, pour discuter des enjeux stratégiques et des perspectives d’évolution du numérique.

L’IA et la 5G au cœur des discussions

Le MWC 2025 mettra un accent particulier sur l’intelligence artificielle, explorant son impact sur l’industrie mobile à travers conférences et ateliers animés par des experts internationaux.

Les avancées des réseaux mobiles seront également au centre des échanges, notamment avec le déploiement accéléré de la 5G et les premières réflexions autour de la 6G. Les discussions porteront sur le rôle clé de la 5G dans la transformation des industries, notamment via des applications comme la réalité augmentée et la télémédecine.

Huawei dévoile ses dernières innovations

Parmi les grands exposants, le géant chinois Huawei mettra en avant ses nouvelles solutions en matière de connectivité sans fil et ses technologies avancées pour le réseau 5G. L’entreprise présentera également ses applications basées sur l’intelligence artificielle, illustrant leur impact dans divers secteurs d’activité.

Le MWC 2025 promet ainsi d’être un rendez-vous stratégique pour les acteurs du numérique, avec des innovations majeures qui façonneront l’avenir des télécommunications et des nouvelles technologies.