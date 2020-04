TCL présentera prochainement un Smartphone avec un écran coulissant

On pensait que le nouveau design de Smartphones pliables est l’innovation du moment et que va durer dans longtemps. Finalement, le Smartphone pliable pourrait vite être remplacé par le nouveau concept de TCL à savoir : un Smartphone doté d’un écran coulissant.

Comme on le sait, les fabricants mondiaux de Smartphones font la course pour lancer leur modèle qui se plie. Ce design en effet, est sans doute le virage de cette année 2020 dans le segment des Smartphones comme le Samsung GalaxyFold ou encore le Huawei Mate X.

On pensait que cette innovation allait perdurer dans le temps mais ça pourrait vite tomber aux oubliettes avec les nouvelles innovations. En effet, la société américaine TCL qui a abandonné sa licence BlackBerry pour la fabrication de Smartphones, se prépare un présenter un nouveau terminal doté d’un écran coulissant.

Comme on le voit sur la publication de CNet TCL se prépare à lancer un nouveau design de Smartphones. Le mobile peut en effet se transformer et devenir plus grand via son écran qui s’étire. Toujours selon la publication, l’affichage semble continu entre les écrans qui sont incurvés.