Surfacturation des recharges mobiles : une pratique illégale dénoncée

L’APOCE alerte sur la surfacturation du rechargement de crédit téléphonique en Algérie, où certains commerçants ajoutent illégalement entre 10 et 50 dinars au prix officiel.

L’association rappelle que le consommateur doit payer uniquement la valeur exacte de la recharge, les commissions devant être prises en charge par les distributeurs et non répercutées sur le client. Cette pratique, devenue courante, résulte notamment de marges réduites imposées aux détaillants par certains intermédiaires.

L’APOCE appelle les opérateurs comme Mobilis, Djezzy et Ooredoo à renforcer le contrôle de leurs réseaux et encourage les consommateurs à privilégier les solutions de recharge en ligne pour éviter ces abus.