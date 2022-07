STREAM vient d’être élu label « Ikhtiyari » par les consommateurs pour l’année 2022 dans la catégorie de téléviseurs.

Le label « Ikhtiyari » est une initiative proposée par l’APOCE (l’Organisation Algérienne de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement) pour orienter les consommateurs à choisir les produits adaptés selon des critères bien définies : La qualité du produit, le rapport qualité prix, et les certifications du produit…

Durant la cérémonie de remise de prix « Ikhtiyari » sous sa première édition qui a eu lieu le 29 Juin 2022 au niveau de l’hôtel Golden Tulipe, la gamme WebOS TV de STREAM avec ses fonctionnalités exclusives a remporté le trophée « Ikhtiyari » : Produit choisi par le consommateur sous la catégorie de TV, de l’année 2022.

Parmi les critères qui ont permis à STREAM d’obtenir le label Ikhtiyari : 5 ans de garantie (seule marque de téléviseurs en Algérie qui offre 5 ans de garantie pour ses produits) ainsi que son rapport qualité prix imbattable. Sans oublier les différentes certifications dont STREAM dispose ce qui lui permet d’exporter ses téléviseurs vers l’Europe, pour rappel, c’est le premier exportateur de TV de production Algérienne vers l’Europe.