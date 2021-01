Sony : Le Xperia Pro débarque aux USA !

Après une absence sur le marché de la téléphonie mobile, SONY revient avec un nouveau Smartphone destiné cette fois-ci aux professionnels.

En effet, la firme japonaise lance son Smartphone pour les vidéastes et créateurs aux États-Unis. Il s’agit d’un appareil compatible au réseau 5G mmWave. Au nom de : Xperia Pro, ce Smartphone peut faire office de moniteur 4K grâce à la présence d’un port HDMI. Le nouveau Xperia présente deux particularités pour séduire les vidéastes et créateurs : la première est sa compatibilité avec la 5G mmWave, avec la prise en charge des ondes millimétriques. Cela permet au Smartphone « Pro » d’offrir une bande particulièrement large pour des débits plus élevés et la possibilité de diffuser du contenu 4K en direct. Ainsi, le Sony Xperia Pro sera le concurrent direct des iPhone 12 présentant, eux aussi, cette particularité.

Cette présence donne la possibilité de connecter le Smartphone à un appareil photo ou à une caméra. Le Xperia Pro pourra alors faire office de moniteur 4K HDR lors de la prise de vue. Côté fiche technique, le Xperia Pro propose un écran 4K OLED de 6,5 pouces au format 21:9 affichant une définition de 3840 x 1644 pixels. Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Concernant la photographie, le Smartphone est équipé d’un triple capteur photo, avec un capteur principal de 12 mégapixels, associés à des capteurs de 12 Mpx. À l’avant, on retrouve une caméra de 8 Mpx.

Enfin, le Xperia Pro sera commercialisé au prix de 2.499 dollars.