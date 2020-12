Sony : La fiche technique du Xperia 1 III 5G fuite !

Sony fait tout pour rester dans la course. Même si sa branche téléphonie n’est pas au top, la firme japonaise essaye d'étoffer sa gamme produits avec de nouveaux modèles.

D’ailleurs, Sony devrait prochainement lancé leXperia 1 III, un Smartphone 5G qui se dévoile avant l’heure. En effet, plusieurs semaines avant son lancement officiel, une fuite a dévoilé les points clés de la fiche technique du flagship. Il se distingue notamment par un écran 120 Hz 4K OLED, un SoC Snapdragon 888 et un lecteur d’empreintes digitales sur la tranche.

D’après les informations publiées sur Twitter, le Xperia 1 III sera construit autour d’un écran 4K OLED HDR de 6,5 pouces. Une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un format 21:9. La dalle serait 15% plus lumineuse que celle du Xperia 1 II. Aussi, le flagship est alimenté par le SoC Snapdragon 888, le nouveau chipset gravé en 5nm de Qualcomm, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Evidemment, le prochain flagship de SONY est compatible aux réseaux 5G.

Rappelons que Sony a lancé son premier Smartphone 5G Xperia 1 II en février 2020. Enfin, le Xperia 1 III est attendu pour le mois de février 2021.