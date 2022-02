Sony a dévoilé le design de son futur casque de VR pour la Playstation 5

Le géant japonais vient de dévoiler le design de son futur casque de réalité virtuelle pour la Playstation 5. Ce dernier devrait être dévoilé d’ici la fin de l’année en cours.

Sony a confirmé en début d’année, le développement actif de la prochaine génération de son casque de réalité virtuelle pour la Playstation 5, et a officialisé son nom qui sera Playstation VR2.

Cette semaine, le fabricant japonais a donné sur son blog plus de détails sur ce VR2 et a dévoilé les premiers rendus visuels de ce futur casque de VR. Sony a ainsi misé sur le confort du casque avec l’ajustement de l’écart des lentilles et la présence d’un bandeau ajustable pour s’adapter à toutes les tailles de tête, ainsi que d’un poids plus léger que la première génération.

« Notre objectif est de créer un casque qui ne deviendra pas seulement un élément attractif de votre salon, mais nous voulons aussi vous immerger dans vos jeux, au point que vous en oubliiez que vous portez un casque et des contrôleurs ». a ainsi communiqué Sony sur son casque.