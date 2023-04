Solidarité Ramadhan 2023 : le Groupe Ooredoo présent sur tous les fronts

Les sociétés filiales du Groupe Ooredoo ont lancé, dans leurs zones d'opérations à travers le monde, un large éventail d'activités et d'initiatives pendant le mois béni du Ramadhan 2023 visant à soutenir les communautés dans lesquelles le groupe opère.

Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani, Vice-Président directeur général du Groupe Ooredoo, a déclaré : « Nos campagnes annuelles de responsabilité sociétale durant le mois de Ramadhan constituent une pierre angulaire de la stratégie de la responsabilité sociétale du Groupe et l’un des moyens les plus importants à travers lesquelles nous saisissons les opportunités disponibles pour apporter notre support. En tant qu’entreprises technologiques leaders, nous aspirons constamment à développer le monde de leurs clients, et nous prenons très au sérieux nos responsabilités envers les communautés dans lesquelles nous opérons et nous nous engageons à soutenir les communautés dans lesquelles nous opérons et à avoir un impact positif sur la vie de leurs citoyens et ce, en lançant des initiatives réussies dans nos régions d’activité. »

Au Qatar, où se trouve le siège du Groupe, Ooredoo a lancé plusieurs initiatives sous le slogan « Communication and Donation ». Ooredoo a tenu dans le cadre de sa campagne pour l’année en cours, à coopérer avec les autorités locales, en organisant une série d’événements à Msheireb (Doha), au complexe Lusail Shooting Ranges et au stade du Lusail Sports Club. Les activités prévues pour le mois de Ramadhan comprendront l’événement Garangao, le défilé de voitures classiques, la distribution de bonbons dans les cabines de tramway, le magicien hebdomadaire, Rafeeq al-Khair, le tournoi Nishan, le tournoi de Ooredoo pour les enfants d’Al-Fareej, et le concours Mishkat pour la mémorisation du Saint Coran.

Pour sa part, Ooredoo Palestine a lancé sa campagne sous le slogan « procurer de la joie durant le mois béni », qui comprend une série d’activités visant à promouvoir l’esprit de bienfaisance au sein de la société, en apportant notamment le soutien à trois orphelinats à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et en participant aux foires du Ramadhan et aux activités communautaires telles que la distribution de dattes et d’eau à l’heure d’el Iftar.

Ainsi, Ooredoo Algérie a mis en œuvre un certain nombre de projets en partenariat avec le Croissant-Rouge algérien, tels que l’ouverture des restaurants « Al-Hilal » pour servir des Iftar aux jeûneurs, et la distribution de denrées alimentaires aux nécessiteux dans plusieurs wilayas du pays. Elle a également lancé une action similaire en partenariat avec l’Association Nationale du Bénévolat, à savoir une large campagne de distribution de packs alimentaires aux familles défavorisées et aux nécessiteux dans une vingtaine de wilayas à travers le territoire national.

La campagne du Ramadhan d’Indosat Ooredoo Hutchison est placée sous le thème « One Togetherness » et propose un large éventail d’activités et d’initiatives. Pour continuer à soutenir les « marbots » – connus sous le nom de « gardiens de mosquées » en Indonésie – Indosat Ooredoo Hutchison invite ses clients à échanger leurs points de fidélité contre des dons, qui sont versés à plus de 1 500 serviteurs travaillant dans des centaines de mosquées à travers le pays.

Ooredoo Maldives utilise ses capacités numériques pour permettre aux clients de remplir facilement leurs obligations religieuses pendant le Ramadhan. Les clients pourront effectuer le paiement de la Zakat au ministère des affaires religieuses via m-Faisaa depuis l’application Ooredoo, ainsi que la donation de packs Iftar contenant des produits alimentaires de première nécessité aux travailleurs migrants de la région du Grand Malé. Ooredoo Maldives s’est également associée au ministère des Affaires religieuses pour organiser des iftars collectifs tous les vendredis et ce pendant tout le mois de Ramadhan, ainsi que sa collaboration avec l’ONG « MOM » pour la distribution des paniers contenant des produits alimentaires de première nécessité aux familles nécéssiteuses.

De son côté, Ooredoo Tunisie organise la deuxième édition du Ooredoo Night Run. La compagnie a renouvelé son engagement à prendre en charge les enfants atteints de cancer, et tous les bénéfices de cet événement seront reversés au service Pédiatrie de l’hôpital Saleh Aziz. L’événement comprend également une initiative de santé sociétale, au cours de laquelle les cliniques médicales mobiles de Ooredoo proposeront des examens médicaux gratuits en partenariat avec des médecins bénévoles et sensibilisent sur l’importance d’un mode de vie sain et actif. De plus, l’environnement occupe une place majeure au cœur des activités du mois de Ramadhan, à travers notamment la coopération avec l’entreprise de recyclage émergente « Colibri », où des bénévoles effectueront des travaux de nettoyage et sensibiliseront sur l’importance du recyclage des déchets.

Ooredoo Tunisie gère également un programme de distribution d’eau et de dattes aux péages routiers, afin de permettre aux voyageurs de rompre leur jeûne à l’iftar.

Ooredoo Oman a lancé son 19ème « Voyage de bonne volonté », l’une des initiatives sociétales les plus percutantes et les plus durables de l’entreprise, pour faire la différence pendant le mois sacré. L’initiative permettra aux volontaires de se rendre dans diverses régions d’Oman pour soutenir les communautés vulnérables. Ooredoo Oman a également lancé un pack spécial pour les clients qui prévoient d’effectuer la Omra, représentant l’une des nombreuses offres du Ramadhan pour partager la valeur de la « bienveillance ».

De son côté, Ooredoo Kuwait organise son initiative pour le mois béni du Ramadhan, en collaboration avec l’International Mercy Association. L’initiative vise à améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin en distribuant des repas Iftar dans différents endroits du pays. L’entreprise prévoit également d’organiser des visites aux enfants dans les hôpitaux pour distribuer des bonbons à l’occasion de la fête du Garangao. L’initiative, qui a été organisée en coopération avec « Kiswa », vise à permettre aux clients de faire une donation de vêtements dont ils n’ont pas besoin et de les placer dans des box se trouvant au niveau du siège de Ooredoo à Koweït City et dans certaines écoles, pour les remettre ensuite aux nécessiteux.

Sheikh Mohammed a conclu : « Le mois de Ramadhan n’est pas seulement des actes de culte, seulement aux actes de culte, mais aussi une occasion idéale de partager les valeurs de la miséricorde, la générosité et la solidarité sociale. Nous sommes fiers que les campagnes du Ramadhan de cette année comprennent à nouveau un large éventail d’activités et d’initiatives conçues pour soutenir autant de franges de la société que possible. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires qui travaillent avec nous pour le succès de ces campagnes, et nous souhaitons à tous nos marchés un mois de Ramadhan empli de bénédictions et de paix. »