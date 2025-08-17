Smartphones : ZTE et Sacomi s’allient pour une production locale en Algérie

Le géant chinois des télécoms ZTE a officiellement lancé en Algérie six nouveaux modèles de smartphones, dont plusieurs compatibles 5G, produits localement en partenariat avec la société Sacomi.

Ce lancement illustre la volonté d’offrir des téléphones performants, accessibles et adaptés aux besoins des consommateurs algériens, tout en soutenant la stratégie nationale d’intégration industrielle et de souveraineté technologique.

La nouvelle gamme produite en Algérie débute avec plusieurs modèles de smartphones,parmi lesquels les A45, A55, B60 et A75,certains étant compatibles avec la 5G.

Présente en Algérie depuis 2001, ZTE ambitionne non seulement d’accompagner la digitalisation du pays mais aussi de coopérer avec les opérateurs pour le déploiement de la 5G. De son côté, Sacomi souligne que ce projet s’inscrit dans la politique impulsée par le président Abdelmadjid Tebboune pour renforcer la production locale et accroître la valeur ajoutée nationale.

Les deux partenaires annoncent vouloir poursuivre leur collaboration afin d’introduire des produits encore plus innovants et de contribuer à la transformation numérique du pays.