Smart Connect : Motorola et Lenovo repoussent les limites de la connectivité

À l’occasion du MWC 2025, Motorola et Lenovo dévoilent une version optimisée de Smart Connect, une solution qui facilite la transition entre PC, smartphones et tablettes.

Grâce à l’intégration de Moto AI, Smart Connect permet de partager des fichiers, copier-coller du contenu et accéder aux applications mobiles instantanément entre plusieurs appareils. La nouvelle fonction AI Search simplifie la recherche de documents en identifiant immédiatement les fichiers demandés via une commande vocale.

Ouverture aux appareils Android tiers

Grande nouveauté : Smart Connect devient compatible avec les appareils Android tiers, élargissant son écosystème au-delà des produits Lenovo et Motorola. La mise à jour sera disponible prochainement sur Windows 10 et 11 (Microsoft Store) ainsi que sur Google Play Store pour certains smartphones et tablettes.

Avec cette évolution, Motorola et Lenovo rendent la connectivité plus intuitive et accessible pour un plus grand nombre d’utilisateurs.