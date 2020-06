Huawei: Partenaire d’excellence en Algérie

Plusieurs milliers d’étudiant et de spécialistes algériens ont participé le 26 Mai 2020au Webinar organisé par Huawei Algérie sur le thème du développement des dernières technologies de la communication et de l’information en Algérie.

En quelques jours seulement ce sont plusieurs centaines de passionnés de nouvelles technologies qui se sont inscrits sur la chaine YouTube TMV events, le canal de diffusion Live du webinar.https://www.youtube.com/watch?v=KAmgWiLoq80&t=4s

Présenté par Lin Xinpei Jeremy vice-président de Huawei Algérie et 7 Intervenants Algériens formés par Huawei, ce séminaire en ligne intitulé “Tous ensemble 2020”, avait pour objectif de mettre à la disposition des jeunes talents locaux l’expertise du leader mondial des infrastructure de communication.

Experts et spécialistes se sont succédés pour partager leurs connaissances et leurs savoir-faire sur un sujet au cœur du développement des TIC en Algérie ; en effet les participants à ce webinar ont pu suivre des formations sur la 5G, les nouvelles technologies de fibre optique (FTTH), les infrastructures de Datacenter ou encore les solutions IP, IT et visioconférences.

Ce webinar s’inscrit dans le cadre d’une politique initiée de longue date de la compagnie résolument engagée dans plusieurs programmes destinés aux jeunes étudiants et talents algériens, à l’image de Future Seeds, ICT Academy, ICT Compétition, Job Fair et le Salon des Formations et Stages.

« Nous sommes particulièrement ravis qu’autant de jeunes étudiants aient pris part à ce séminaire en ligne et ont pu ainsi se mettre à jour de notre savoir-faire, et surtout d’échanger avec nos experts autour de la question stratégique du développement des TIC en Algérie ». « Nous construisons notre développement sur les compétences et talents locaux avec plus de ressources, surtout pendant cette période difficile».” a déclaré Alexandre Tian, Directeur des Relations Publiques et de la Communication de Huawei.

Les résultats du sondage d’opinion réalisé à la suite du Webinar, par l’institut d’études algérienne (IEA), ont consacré la position privilégiée qu’occupe Huawei considéré par près de 95%des interrogés, comme le partenaire le plus fiable sur les questions qui concernent le développement des TIC en Algérie. En effet nous pouvons lire sur l’étude que près de 88% des participants ont déclaré Huawei comme un partenaire fiable dans la réalisation des réseaux 5G. Nous noterons le même pourcentage pour la réalisation des réseaux FTTH. En ce qui concerne la numérisation et la digitalisationl’échantillon positionne Huawei comme un partenaire fiable à 89%. En un dernier point selon les chiffres de IEA, 90% des sondés affirment que l’écosystème de Huawei aide les entreprises algériennes. Le Webinar s’est révélé instructif et captivant selon cette enquête de satisfaction adressée aux 2000 participants issus de 47 Wilayas.

Au-delà du développement, de la production, du déploiement et de l’entretien des infrastructures réseaux, véritable épine dorsale de tout le système d’information et de communication, Huawei s’attelle à la mise en place d’un écosystème global dans le but de d’accompagner les entreprises algériennes sur la voie de la numérisation et de l’autonomisation. Pareil écosystème est plus que jamais indispensable dans un contexte économique qui voit l’émergence en force des starts up, particulièrement dans le secteur des TIC et des services.

Source: Huawei