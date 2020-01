Samsung s’associe à 8K Association pour lancer un programme de certification

Samsung Electronics vient d’annoncer son partenariat avec la 8K Association (8KA) pour établir un programme de certification unique en son genre conçu pour distinguer les téléviseurs compatibles 8K et d'autres appareils. Le partenariat marque une autre étape importante pour le QLED 8K de Samsung car il sera parmi les premiers téléviseurs à être certifiés par le 8KA l'année prochaine, portant le nouveau logo de certification.

« Nous sommes fiers d’être l’un des membres fondateurs de l’Association 8K et de faire certifier notre nouvelle gamme de téléviseurs QLED 8K par le programme», a déclaré Hyogun Lee, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. «Notre objectif est de permettre aux consommateurs d’identifier facilement les écrans 8K haut de gamme d’autres appareils lorsqu’ils prennent des décisions d’achat. Le divertissement à domicile et les téléviseurs sont des investissements importants pour un bon nombre de nos consommateurs, et nous espérons que le logo de certification 8KA les guidera. »

Le programme de certification 8KA vise à distinguer les téléviseurs comportant quatre fois plus de pixels que les téléviseurs 4K standard pour la clarté, le contraste et la couleur et les performances de la gamme dynamique élevée (HDR). Parmi les fonctionnalités testées, citons une résolution d’affichage atteignant 7680 x 4320, une luminosité de crête supérieure à 600 nits, une transmission d’image de HDMI2.1 et un codec vidéo haute efficacité (HVEC).

Les sociétés membres comme Samsung Electronics pourront promouvoir des téléviseurs certifiés 8K après leur validation par le 8KA. Le 8KA prévoit également d’augmenter les efforts de programmation éducative cette année dans de nombreuses industries différentes afin de promouvoir la participation des membres, l’innovation et le développement de contenu au sein de l’écosystème 8K.

En plus de l’expansion dans différentes industries, le 8KA prévoit de diffuser des activités promotionnelles pour l’industrie 8K à travers des démos, mettant en valeur le développement technologique avancé des produits compatibles 8K, le flux de production, les options de livraison et les dispositifs d’affichage. Les programmes et initiatives montreront comment les consommateurs peuvent interagir avec le contenu 8K, l’écosystème et ses normes.

Le 8KA prévoit une nouvelle adoption de la création, de la distribution et de l’adoption à domicile de contenu 8K, similaire à l’évolution de l’adoption des normes 4K et du cycle d’achat des consommateurs au cours des dernières années. À ce jour, les entreprises et organisations partenaires ont toutes rejoint l’association 8K – élargissant ainsi le nombre de membres à plus de 22 entreprises.