Samsung lève le voile sur le nouveau Galaxy S22 Ultra

Le fabricant coréen lève le voile sur le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra, qui englobe pour la première fois les séries Note et S. Ce nouveau terminal est présenté comme le nouveau représentant du haut de gamme chez Samsung réunissant la puissance de la série Note et les performances de la série S.

Samsung dévoile son tout nouveau Galaxy S22 Ultra. Il s’agit d’un smartphone doté d’un S-Pen intégré, de capteurs sublimant les prises de vue en basse lumière et d’une autonomie de plus de 24h. Ce dernier est décrit comme le smartphone le plus puissant jamais créé par la firme coréenne.

Le nouveau S22 ultra adopte un design encore plus raffiné et plus épuré avec des capteurs en totale harmonie dans le boitier métallique aux reflets irisés et aux formes qui ne sont pas sans rappeler celles d’un Galaxy Note. Le S-Pen intégré est le plus rapide et réactif jamais conçu réduisant sa latence à 70 %, l’utilisateur peut écrire et dessiner de manière fluide et naturelle sur le grand écran de 6,8 pouces du smartphone.

L’un des atouts majeurs des smartphones Samsung reste évidemment le coté appareil photos et technologies avancées. Avec les fonctionnalités de « nightographie » l’ensemble de la famille des Galaxy S22 permettent de réaliser des vidéos lumineuses et nettes avec les caméras avant et arrière, de jour comme de nuit. Le capteur principal est de 108 MP permet d’obtenir des vidéos de nuit claires et dénuées de reflets et de lumières parasites, et considéré comme l’appareil photo le plus puissant conçu par Samsung.

A l’intérieur, on retrouve un processeur gravé en 4nm, au service de l’IA et du Machine Learning les plus avancés de Samsung. Le Smartphone est également décliné en plusieurs versions de stockage : 128, 256 et 512 Go. La batterie du Galaxy S22 ultra n’est pas en reste puisqu’elle offre une autonomie de plus d’un jour.

« Chez Samsung, nous plaçons toujours la barre plus haut pour nos appareils les plus haut de gamme. Le Galaxy S22 Ultra réunit les fonctionnalités préférées du Galaxy Note et les points forts de la série S pour offrir une expérience mobile vraiment unique. C’est un bond en avant pour la technologie mobile, qui redéfinit ce que peut être un smartphone. » a ainsi déclaré TM Roh, Président de l’activité MX (Mobile eXperience) chez Samsung Electronics.