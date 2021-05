Samsung lance la 1ere Édition de « Innovation Campus en Algérie »

Dans le cadre de son action en faveur de la formation aux métiers du numérique et métiers du futur, et en partenariat avec Gomycode Algeria, Samsung Bureau Algérie lance la première édition du ‘’Samsung Innovation Campus’’.

« Après le succès du Samsung Innovation Campus sur d’autres marchés, nous sommes ravis et fiers de lancer la première édition de notre programme de formation ‘’Samsung Innovation Campus’’ en Algérie, en collaboration avec Gomycode Algeria. Le programme est conçu pour autonomiser les talents Algériens et de les accompagner à progresser plus rapidement dans leur carrière dans un secteur prometteur en Algérie. Nos efforts sont alignés avec la vision de l’Algérie pour continuer à investir dans l’éducation et la formation afin que les jeunes hommes et jeunes femmes Algériens soient fin prêts pour les métiers de l’avenir », a déclaré Le directeur Marketing de Samsung Bureau Algérie.

Il s’agit d’une formation offerte à 30 candidats d’une durée de 240 heures répartie sur 9 semaines de cours. Elle est axée sur l’intelligence artificielle dans le but de développer les connaissances et les compétences nécessaires aux métiers d’avenir. Ainsi, les candidatures sont désormais ouvertes jusqu’au 29 mai courant. « L’objectif affiché de la formation est de permettre aux personnes passionnées par le monde de la AI d’acquérir une formation recherchée dans un secteur à fort potentiel, et de leur ouvrir ainsi de nouvelles perspectives professionnelles. Le programme reflète la vision de Samsung d’autonomiser les jeunes pour le marché du travail axé sur les nouvelles technologies », explique un communiqué de presse.

Pour s’inscrire au Samsung innovation Campus, il suffit de déposer sa candidature en ligne, répondre à des critères déterminés, passer un entretien de motivation, ainsi qu’une séries de tests permettant d’évaluer les connaissances nécessaires dans des domaines bien précis.

Le programme de cette formation proposera 240 heures de cours en ligne sur l’IA, des exercices et un projet de synthèse sur 9 semaines, fournira aux candidats une formation dans une gamme de sujets. Les étudiants participants seront aptes à identifier et à explorer les nouvelles technologies et algorithmes nécessaires pour le travail à accomplir et à avoir une compréhension fluide et une expérience pratique du processus de la conception, de la mise en œuvre et de la communication des résultats d’un projet d’AI. Le programme améliorera également les perspectives d’emploi des candidats participants en leur offrant une formation pratique aux nouvelles technologies grâce à des cours en ligne.