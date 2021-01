Samsung Galaxy S21 : Une quatrième version à l’approche

Au-delà des trois Galaxy S21 déjà officialisés, le géant fabricant coréen prépare l’arrivée d’une quatrième version qui sera à l’inverse des premières compatible 4G. Le lancement de ce nouveau terminal de la gamme Galaxy S21 ne devrait pas tarder puisqu’il vient de recevoir sa certification Bluetooth.

Nous avons découvert la semaine passée, les lancements inédits du Galaxy S21, GalaxyS21+ et du Galaxy S21 Ultra. Ces trois Smartphones qui sont encore en précommande récoltent quelques critiques par les internautes notamment pour les prix relativement chers malgré une baisse annoncée des prix de 50 à 120 euros selon le modèle.

Pour satisfaire une plus large clientèle, Samsung aurait trouvé la stratégie à adopter puisqu’il devrait lancer prochainement une autre version du Galaxy S21 et qui serait une version 4G ce qui pourrait baisser le prix du terminal. C’est en tout cas l’information émanant des bases de données du Bluetooth SIG ou un Smartphone encore inconnu est certifié. Le numéro de série de ce Smartphone est le SM-G990, or les trois Galaxy S21 dévoilés portent les numéros de série SM-G991, SM-G996 et SM-G998 pour le S21, S21+ et S21 Ultra respectivement. Ce numéro de série suggère donc un terminal moins évolué que ceux dévoilés. Affaire à suivre.