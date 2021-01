Samsung Galaxy S21 : une fuite confirme l’absence de chargeur dans la boite

Selon la dernière fuite rapportée par un informateur réputé, les futures Samsung Galaxy S21 (S30), ne disposeront pas de chargeur à secteur régulièrement inclus dans la boite. On apprend également que la date de sortie de ce nouveau terminal coréen se fera le 14 janvier prochain.

Le crédible leaker indien Ishan Agarwal en partenariat avec MySmartPrice a publié plusieurs informations sur son compte Twitter, concernant les très attendus Samsung Galaxy S21(S30). On apprend que la date de lancement de ce nouveau flashgip sera pour le 14 janvier 2021. Le lancement sera donc précipité pour booster les ventes du fabricant et se fera via une conférence diffusée sur le site internet de Samsung et sera uniquement virtuelle.

Via un autre tweet, le leaker a également confirmé qu’à l’instar d’Apple, les Samsung Galaxy S21(S30), n’incluront pas de chargeur secteur et d’écouteurs filaires et se contenteront d’un fil USB. Le bloc chargeur et écouteurs devront être achetés séparément. Toujours selon Ishan Agarwal, Samsung offrira 50 dollars aux personnes qui réserveront ce nouveau flashgip aux Etats-Unis.