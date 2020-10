Samsung Galaxy S20 FE : un Smartphone qui répond « pleinement » aux attentes des utilisateurs

Samsung Electronics vient de dévoiler le Galaxy S20 Fan Edition (FE), le dernier membre de la famille Galaxy S20, un smartphone équipé de trois caméras de qualité professionnelle, proposé avec de nouvelles couleurs vives et innovations sélectionnées haut de gamme, il est conçu sur la base des attentes des Fan Galaxy.

Le COVID-19 a perturbé le monde et a mis la technologie, plus que jamais, au centre de nos vies c’est pourquoi Samsung à crée le Galaxy S20 FE pour offrir des expériences encore plus touchantes. Le constructeur sud-coréen a pris certaines fonctionnalités de la série Galaxy S20, telles que l’écran à défilement Super Smooth, un appareil photo alimenté par l’Intelligence Artificielle, un chipset avancé, une connectivité hyper-rapide, une batterie qui dure toute la journée, un stockage extensible, avec un design premium simplifié, afin de créer le tout -nouveau Galaxy S20 FE.

« Nous parlons constamment à nos fans et prenons leurs commentaires, et nous avons entendu ce qu’ils aimaient le plus à propos de notre série Galaxy S20, quelles fonctionnalités ils utilisaient le plus souvent et ce qu’ils voudraient voir dans un nouveau smartphone », a déclaré le Dr TM Roh, Président et chef de la division Mobile Communications chez Samsung Electronics. « Le Galaxy S20 FE est une extension de la famille Galaxy S20, conçue pour apporter une innovation significative à encore plus de gens et leur donner une chance de faire les choses qu’ils aiment avec le meilleur de Galaxy. »

Exprimez votre meilleur côté personnel

De nos jours, prendre des photos ou des vidéos et les partager est le meilleur moyen de s’exprimer. C’est pourquoi le Galaxy S20 FE est doté d’une caméra selfie innovante de 32 Mpx de qualité professionnelle et d’une caméra de qualité professionnelle qui vous permettent de capturer instantanément une image digne de ce nom.

Avec les grands capteurs d’image du Galaxy S20 FE, y compris la technologie de traitement multi-images, vous pouvez prendre des photos plus riches et plus vibrantes – même dans des conditions de faible éclairage – afin que vous puissiez simplement prendre des photos et partir. De plus, le traitement multi-images en mode nuit avec l’intégration de l’IA détecte et supprime le flou de mouvement pendant que vous filmez, afin que vous puissiez vous concentrer sur le temps de votre vie et profiter de l’instant.

Et même si vous n’êtes pas toujours proche de l’action, le puissant Space zoom30X du Galaxy S20 FE vous permet de vous rapprocher pour capturer la superbe photo. L’édition et le partage de photos et de vidéos sont importants pour les fans, c’est pourquoi le Galaxy S20 FE facilite la création et la conservation de superbes photos et vidéos en temps réel comme un pro.

Pour refléter votre style personnel, le Galaxy S20 FE est disponible dans une sélection de Cinq couleurs vives pour convenir à chaque attitude, look et personnalité avec des éléments de design emblématiques tirés de la famille Galaxy S20 ergonomique, élégante et fine. Les couleurs incluent Cloud red, Cloud lavender, Cloud mint, Cloud navy et Cloud white . Il présente également un effet de brume texturée de qualité supérieure qui minimise l’apparition des empreintes digitales et des taches.

Faites ce que vous aimez

Les smartphones sont une partie cruciale de la vie des gens et ils s’attendent à une expérience mobile exceptionnelle, allant de la conception à la performance, c’est pourquoi Samsung a équipé le Galaxy S20 FE d’un processeur avancé ultra-rapide pour permettre l’expérience la plus transparente et ininterrompue possible.

Le Galaxy S20 FE est l’appareil idéal pour filmer, faire défiler ou regarder des vidéos, grâce à son écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement Super Smooth de 120Hz.

Avec la connectivité 5G et l’accès au Xbox Game Pass Ultimate [7], vous pouvez profiter d’une expérience de jeu mobile avancée.

Le Galaxy S20 FE se connecte instantanément à l’écosystème de produits Galaxy, tels que les Galaxy Buds Live et Galaxy Fit2.

Tout ce que vous voulez, sans souci

Samsung a équipé le Galaxy S20 FE d’une batterie de 4500 mAH capable de durer toute la journée. Le Galaxy S20 FE est doté également de puissantes performances AP et de charge ultra-rapide, afin que vous puissiez continuer à faire ce que vous aimez, sans vous soucier de la durée de vie de la batterie.

Et comme la vie peut être imprévisible, le Galaxy S20 FE est résistant à l’eau et à la poussière et est soutenu par une classification internationale standard IP68. Mieux encore, en cas d’accident, vous pouvez être tranquille en sachant que Samsung Care + vous protège, que vous ayez un écran fissuré, que vous subissiez des dégâts d’eau ou qu’une batterie ait besoin d’être remplacée.

La technologie évolue constamment, de sorte que les utilisateurs de Galaxy bénéficient également de trois générations de mises à niveau du système d’exploitation Android pour maintenir leur Galaxy S20 FE à jour avec la dernière protection de sécurité et les nouvelles fonctionnalités intéressantes que Samsung a à offrir.

Le constructeur sud-coréen indique que le Galaxy S20 FE sera largement disponible sur Samsung.com, chez les opérateurs et les détaillants en ligne à partir du 2 octobre 2020.