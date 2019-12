Samsung Galaxy A01: le smartphone le moins cher de la marque

Samsung occupe le haut du podium du marché de la téléphonie mobile depuis quelques années déjà. L’équipementier coréen est connu par la robustesse de ses terminaux, ce qui explique leur prix hors de portée parfois. Samsung renforce sa présence sur le segment entrée de gamme et lance le Smartphone le moins cher de la marque !

Samsung présente le Galaxy A01, un mobile low-cost qui dispose, tout de même d’une bonne fiche technique. Pour le moment, Samsung n’a pas communiqué le prix exact de ce nouveau Smartphone, mais d’après certaines rumeurs, il devra être commercialisé sous la barre des 100 euros.

Samsung n’a pas également donné de date de commercialisation, mais il devra bientôt être disponible, au plus tard début 2020. A noter enfin que le Samsung Galaxy A01 se décline en trois couleurs : noir, bleu et rouge.

Fiche technique :

* Ecran CD de 5,7 pouces /définition HD de 720×1560 pixels

* Processeur Qualcomm associé à 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage extensible via une carte mémoire micro SD jusqu’à 512 Go

* Double capteur photo à l’arrière (13+2 MP) et 5 MP à l’avant

* Batterie : 3000 mAh