Réunion du Gouvernement : feu vert à l’exploitation des réseaux mobiles 5G en Algérie

Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a présidé mercredi une réunion du Gouvernement marquée par une avancée majeure dans le secteur des télécommunications : l’approbation des licences d’établissement et d’exploitation des réseaux mobiles de cinquième génération (5G).

Trois opérateurs ont été retenus pour déployer la 5G sur le territoire national : ATM Mobilis S.P.A., Optimum Télécom Algérie S.P.A. et Watanya Télécom Algérie S.P.A.. Ces licences incluent l’exploitation des infrastructures ainsi que la fourniture des services 5G au grand public, conformément à la loi n°18-04 du 10 mai 2018 régissant la poste et les communications électroniques.

L’adoption de ces décrets exécutifs marque une étape décisive pour l’Algérie dans sa transition numérique, en ouvrant la voie à des usages avancés tels que l’Internet des objets (IoT), les véhicules connectés, l’industrie 4.0 et le renforcement de la connectivité dans les grandes villes comme dans les zones moins desservies.

Au-delà de cette décision stratégique, le Gouvernement a également examiné d’autres dossiers, dont le renouvellement du parc national de bus et le bilan provisoire de la campagne de lutte contre les feux de forêt 2025. Mais c’est bien l’entrée de l’Algérie dans l’ère de la 5G qui constitue le fait marquant de cette réunion, ouvrant de nouvelles perspectives pour la compétitivité économique et l’innovation technologique du pays.