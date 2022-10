Renault dévoile la Mobilize Duo avec 140 km d’autonomie

Le constructeur français vient de dévoiler sa Renault Mobilize Duo. Il s’agit d’un quadricycle électrique sans permis destiné à remplacer la Twizi, et doté d’une autonomie de 140 km.

Avec le succès de la Citroën Ami, sur le segment des voitures électriques sans permis, écoulée notamment à plus de 20 000 exemplaires vendus en avril 2022, d’autres constructeurs s’y mettent pour lancer leur modèle de quadricycle. C’est le cas notamment de Renault.

En effet, le losange vient de dévoiler sa nouvelle Renault Mobilize Duo qui ira concurrencer la Citroën Ami. Cette dernière est conçue par la filiale de Renault Mobilize dédiée à la mobilité urbaine. Elle mesure ,43 mètres de long et 1,30 mètre de large. Elle adopte le style de la Twizy qu’elle remplace.

Malgré les ressemblances, le design se veut plus fonctionnel que par le passé, avec notamment ses boucliers proéminents pour protéger des chocs à l’avant. Renault précise également que cette Mobilize Duo se compose à 50% de matériaux recyclés.

Coté intérieur, l’habitacle est totalement fermé et étanche, un changement de taille par rapport à la Twizy. On retrouve ensuite des sièges rembourrés (au minimum), un airbag pour le conducteur, et des emplacements pour des valises cabine de chaque côté du siège conducteur