Ramadhan 2026 : Ooredoo lance le service « Ramadhaniyat » dès 1 DA par SMS

Fidèle à son engagement d’accompagner ses clients durant le mois sacré de Ramadhan, Ooredoo annonce le lancement de « Ramadhaniyat », un service conçu pour offrir un contenu à la fois utile, informatif et pratique.

Pensé pour enrichir le quotidien des abonnés pendant ce mois de jeûne et de partage, « Ramadhaniyat » propose, via SMS, des informations essentielles telles que les horaires d’Imsak et d’Iftar, les heures de prière, ainsi que d’autres contenus adaptés aux besoins des clients, à partir de 1 DA seulement par SMS.

Le service offre également la possibilité de personnaliser l’expérience en choisissant la wilaya concernée ainsi que la langue de réception des messages, en arabe ou en français.

Deux formules au choix

L’activation du service se fait simplement en composant *510#, puis en sélectionnant l’une des formules suivantes :



* Formule abonnement mensuel : pour 100 DA par mois, l’abonné reçoit quotidiennement un contenu riche et varié tout au long du mois de Ramadhan.

* Formule à la demande : l’abonné choisit librement les rubriques souhaitées pour 20 DA par SMS, avec un tarif préférentiel de 1 DA par SMS pour les horaires d’Imsak, d’Iftar et de prières.

À travers « Ramadhaniyat », Ooredoo réaffirme sa volonté de rester proche de ses clients en leur proposant des services simples, accessibles et parfaitement adaptés aux spécificités du mois béni de Ramadhan.