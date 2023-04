Ramadhan 2023 : Le CRA et Ooredoo partagent un Iftar avec les orphelins et les familles démunies

En guise de reconnaissance à son engagement aux côtés de ses partenaires dans les actions de solidarité et de bienfaisance durant le mois de Ramadhan, Ooredoo a été conviée par le Croissant Rouge Algérien (CRA) à un Iftar et une soirée ramadanesque organisés ce lundi 17 avril 2023, au niveau du complexe touristique CET à Tipaza, dédiés aux enfants orphelins et les familles démunies.

Cette soirée ramadanesque, qui coïncide avec la célébration de « Laylat el Kadr », a été une occasion de partager dans une ambiance familiale et conviviale un Iftar avec les enfants du village d’enfants de Draria, ainsi que des familles démunies.

Organisée avec l’aide de l’Entreprise de Gestion Touristique de Tipaza (EGT), cette soirée a été notamment marquée par la présence du wali de Tipaza M. Abou Bakr Seddik Boucetta, de la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Dr. Ibtissem Hamlaoui, et du Directeur général par intérim de Ooredoo, M. Roni TOHME, ainsi que des représentants des autorités locales de la willaya de Tipaza.

En marge de cette évènement, Ooredoo a honoré le Croissant Rouge Algérien pour son implication inconditionnelle et son engagement dans les actions caritatives et de bienfaisance au sein de société algérienne.

« Ooredoo est fière d’accompagner et de soutenir les efforts du Croissant Rouge Algérien dans ses nobles missions, et qui démontre son engagement actif dans le domaine caritatif au sein de la société algérienne » a déclaré M. Roni TOHME, Directeur général par Intérim de Ooredoo.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo et le CRA ont conjointement concrétisé des actions de solidarité et caritatives durant ce mois de Ramadhan, à travers notamment la contribution financière accordée par Ooredoo pour les restaurants « El Hilal » qui ont été ouverts par le Croissant Rouge Algérien au profit des jeûneurs ainsi que pour l’acquisition des colis alimentaires à distribués par le CRA aux familles démunies.

Entreprise socialement responsable, Ooredoo réitère son engagement à accompagner le CRA ainsi que les partenaires de la société civile dans d’autres projets de charité et de bienfaisance.