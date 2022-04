Ramadhan 2022 : Djezzy au rendez-vous de la solidarité !

Fidèle à ses engagements d’entreprise citoyenne, Djezzy lance, en partenariat avec plusieurs associations, une opération de solidarité en direction des familles démunies et celles impactées par les conséquences de la crise sanitaire contribuant ainsi à l’effort national de solidarité particulièrement durant le mois sacré du Ramadhan.

Pour la troisième année consécutive, Djezzy est ainsi au rendez-vous de l’entraide et de la fraternité apportant assistance à des milliers de familles dans le besoin à travers le pays. Cette fois ci, ce sont plus de 10000 familles qui sont concernés par cette initiative.

A cette occasion, Matthieu Galvani, Président-directeur général de Djezzy a déclaré : « c’est avec un esprit marqué par la responsabilité que nous lançons, cette année encore, une opération de solidarité en direction des familles en situation difficile. C’est la réaffirmation de notre engagement sociétal et l’incarnation sur le terrain des valeurs que nous partageons tous : fraternité, entraide et œuvre pour le bien-être d’autrui. Djezzy, entreprise algérienne profondément ancrée dans la société, se joint naturellement à l’élan de solidarité nationale apportant ainsi réconfort et assistance aux personnes dans le besoin »

Djezzy a dégagé une enveloppe de plus de 55 millions de dinars pour l’achat de pack de produits alimentaires de premières nécessités qui seront distribués sur l’ensemble des wilayas du pays notamment les zones enclavées. Le coup d’envoi de cette opération a été donné ce jeudi 14 avril en présence des représentants des Scouts Musulmans Algériens qui entament l’acheminement des couffins vers les différentes wilayas et leur distribution aux familles concernées. La distribution qui s’étalera tout au long du ramadhan sera également prise en charge par d’autres associations à l’instar de Kafil El Yatim, SIDRA, l’Association National de Volontariat et de l’Union de la Jeunesse pour le Volontariat.