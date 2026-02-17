Ramadan 2026 : Algérie Télécom lance une offre promotionnelle avec jusqu’à 30 jours d’Internet offerts

À l’occasion du mois sacré de Ramadan 2026, Algérie Télécom dévoile une offre promotionnelle exceptionnelle destinée à améliorer l’expérience Internet de ses abonnés.

Cette nouvelle offre permet aux clients qui augmentent le débit de leur abonnement de bénéficier de bonus pouvant atteindre jusqu’à 30 jours de connexion gratuite.

La durée du bonus dépend de la période durant laquelle l’augmentation de débit est effectuée. Ainsi, les clients qui procèdent à cette opération durant la première semaine de Ramadan bénéficieront de 30 jours d’Internet offerts. Ceux qui augmentent leur débit lors de la deuxième semaine recevront 21 jours gratuits, tandis que la troisième semaine donne droit à 14 jours. Enfin, une augmentation réalisée durant la dernière semaine du mois sacré permet de profiter de 7 jours d’Internet gratuits.

L’augmentation de débit peut être effectuée facilement via l’application My Idoom, dans les agences commerciales d’Algérie Télécom, en appelant le 1500, via le centre d’appel ou encore à travers les pages officielles de l’opérateur sur les réseaux sociaux.

Dans le cadre de cette promotion, Algérie Télécom réserve également des avantages supplémentaires à ses clients. Les 300 premiers abonnés ayant augmenté leur débit recevront un répéteur Wi-Fi 6, afin d’optimiser la couverture et la qualité de la connexion à domicile. Par ailleurs, les clients ayant souscrit à cette offre pourront acquérir un modem fibre de nouvelle génération au prix promotionnel de 2 500 DA, au lieu de 7 000 DA.

À travers cette offre spéciale Ramadan 2026, Algérie Télécom réaffirme son engagement à accompagner ses clients durant ce mois béni, en leur offrant une connectivité renforcée pour rester proches de leurs familles et de leurs proches.