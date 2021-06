Prix de design 2021: Apple récompense les lauréats !

Apple ne veut, en aucun cas, perdre du terrain et être dépassé par ses concurrents. Pour cela, il organise régulièrement des concours afin d’inciter les étudiants, notamment, à créer de nouvelles applications pour Mobiles.

D’ailleurs, la firme de Cupertino a récompensé, récemment, une douzaine d’applications et de jeux. « Grâce à leur intelligence, leur vision, leur style, leur détermination et leur travail acharné, les personnes qui conçoivent et créent ces applications et jeux primés inspirent non seulement leurs pairs de la communauté des développeurs Apple, mais aussi tout le monde chez Apple», écrit la firme à la pomme dans un communiqué. Apple vise, par ailleurs, à encourager « les idées audacieuses, créatives et distinctives » pour pourquoi pas les adopter un jour !

Parmi les applications distinguées, on citera deux. La première est « VOICE DREAM READER ». Il s’agit d’une application de synthèse vocale qui lit le texte à haute voix à partir de n’importe quelle source numérique, qu’il s’agisse d’un PDF, d’une page Web ou d’un livre électronique, dans plus de deux douzaines de langues.

Quant à la deuxième application est « HOLOVISTA » qui prend en charge une grande variété de fonctions d’accessibilité, notamment des options pour le contrôle des mouvements, la taille et le contraste du texte, le son et l’intensité des effets visuels. Des interactions et des considérations utiles permettent de réaliser un jeu qui peut être vécu et perçu de plusieurs manières.