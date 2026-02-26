Pour la deuxième année consécutive, Ooredoo et l’association Winnelka renouvellent l’opération solidaire « IFTAR BOX »

À l’occasion du mois sacré de Ramadhan, Ooredoo Algérie réaffirme son engagement citoyen en reconduisant, pour la deuxième année consécutive, l’initiative solidaire « IFTAR BOX », en partenariat avec Association Winnelka.

Tout au long du mois, cette opération vise à offrir quotidiennement des repas chauds à emporter aux jeûneurs et aux personnes de passage en situation de besoin. La préparation et la distribution des box s’effectuent au niveau de la cantine Ooredoo à Ouled Fayet, où bénévoles et membres de l’association conjuguent leurs efforts afin de permettre aux bénéficiaires de rompre leur jeûne dans la dignité.

Animés par les valeurs de solidarité et de partage propres au mois de Ramadhan, et à l’occasion du septième jour de ce mois béni, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, ainsi que le Président de l’Association Winnelka, M. Karim Ibachirene, ont pris part activement à la préparation des IFTAR BOX aux côtés des bénévoles. Leur présence a illustré l’importance de l’engagement collectif et de la proximité avec la communauté.

L’opération est conduite dans le strict respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. Les repas sont préparés quotidiennement par l’Association Winnelka dans un laboratoire de traiteur partenaire, puis acheminés vers la cantine Ooredoo, où les équipes procèdent à l’assemblage final des box avant leur distribution, garantissant ainsi qualité, sécurité et ponctualité.

À cette occasion, M. Roni Tohme a déclaré : « L’opération IFTAR BOX traduit concrètement les valeurs de solidarité et de partage qui caractérisent le mois de Ramadhan et que prône Ooredoo. Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec l’Association Winnelka afin d’apporter un soutien tangible aux jeûneurs et aux personnes dans le besoin. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles mobilisés pour faire de cette initiative un véritable élan de générosité collective. »

De son côté, M. Karim Ibachirene a souligné : « Le Ramadhan est un moment privilégié pour renforcer les liens humains et venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Grâce au soutien constant de notre partenaire Ooredoo, qui mobilise ses employés et met à disposition sa cantine, nous pouvons offrir chaque jour des repas chauds à de nombreux bénéficiaires et contribuer à leur permettre de rompre leur jeûne dans les meilleures conditions. »

Parallèlement à cette action, des box « Kasser Syamek », contenant des aliments essentiels pour la rupture du jeûne, sont également préparées et distribuées quotidiennement aux jeûneurs au niveau des services d’urgence de plusieurs établissements hospitaliers de la capitale.

À travers cette initiative, Ooredoo Algérie confirme sa volonté de poursuivre et de renforcer ses actions solidaires durant le mois sacré de Ramadhan, consolidant ainsi son engagement en tant qu’entreprise citoyenne, proche de la société et attentive aux besoins des communautés.