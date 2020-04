OPPO Reno Ace 2 : un benchmark très performant

Le fabricant chinois devrait lancer la semaine prochaine son nouveau terminal haut de gamme baptisé Reno Ace 2. Ce dernier devrait être le plus performant de la gamme Oppo selon un leaker chinois qui a dévoilé le score AnTuTu d’un smartphone en développement chez Oppo.

La marque montante Oppo a annoncé sur le réseau social chinois Weibo l’arrivée d’une nouveauté majeure au sein de sa gamme pour le 13 avril prochain. Cette nouveauté devrait sans doute selon les rumeurs être le remplaçant de l’actuel Reno Ace et qui portera le nom de Oppo Reno Ace 2.

La fiche technique du futur Oppo Reno Ace 2 est déjà connue grâce à l’organisme de certification chinois Tenaa. Le Smartphone embarquera un Snapdragon 865, le système Android 10, une mémoire ram allant de 8 à 12 Go et une mémoire vive de 128 ou 256 Go. Il sera équipé également d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces et un quadruple capteur photo le tout animé par une batterie de 4000 mAh.

Toutes ces caractéristiques devraient procurer au Reno Ace 2 des performances très pointues comme le dit un blogueur chinois qui a posté la capture d’écran montrant un score de 560 217 points sur le benchmark chinois Antutu. Le Smartphone est présenté sous le numéro de série PDHM00 mais le blogueur assure qu’il s’agit du nouveau Oppo Reno Ace 2. Si ce score est confirmé, le smartphone sera positionné théoriquement dans le top 10 des modèles les plus puissants.