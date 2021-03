OPPO Reno 5 : le Smartphone qui séduit de plus en plus les utilisateurs algériens !

Après une semaine de son lancement officiel en Algérie, le nouveau Smartphone OPPO Reno 5 gagne du terrain et suscite davantage l’intérêt des algériens. Grâce à ses performances, le Reno 5 commence à marquer son territoire sur le marché de la téléphonie mobile notamment chez la communauté Lifestyle.

Le Reno 5 présente deux avancées technologiques de l’industrie sous la forme d’AI Mixed Portrait. Le premier effet vidéo à double exposition pour Smartphone et le AI Highlight Video, une fonction de pointe qui utilise la détection intelligente de la lumière. Le but est de combiner les algorithmes avancés d’OPPO Ultra Night Video Algorithms et Live HDR Algorithms afin d’améliorer considérablement la qualité vidéo dans les scènes sombres et rétro-éclairées.

Equipé d’un nouveau système de caméra comprenant une matrice quad-caméra arrière de 64 MP et une caméra avant ultra claire de 44 MP, le nouveau OPPO Reno 5 impressionne les utilisateurs par le système vidéo de portrait Full Dimension Fusion (FDF), un système d’imagerie conçu pour des effets vidéo et de portrait supérieurs. « Grâce à ‘’Image-clear Engine’’, capturer les moments de la vie devient un jeu d’enfant sur le Reno 5. Le téléphone prend également en charge la fonction Ultra-clear 108 MP Image, qui permet de faire ressortir des détails et des textures d’une richesse sans précédent et offre aux utilisateurs une grande flexibilité en matière d’édition.

En plus de ses deux couleurs remarquables, le Reno 5 est conçu de manière exquise pour être compact et élégant. L’écran AMOLED 90 Hz de 6,4 pouces, avec un seul trou perforé, offre un toucher plus vif et à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, permet de vivre une expérience de divertissement authentique. Parmi ses nombreuses caractéristiques de performance, le flash charge ultra rapide de 50W est un autre point fort qui va changer les habitudes des utilisateurs de Smartphones. En plus, le mode économie d’énergie du Reno 5 permet de passer 2,5 heures de temps en chat avec WhatsApp ou 38,5 heures en veille avec seulement 5% de batterie. Ensemble, les technologies de charge rapide et d’économie d’énergie servent à assurer la durée de vie des batteries pour les utilisateurs.

Le Reno 5 propose également aux utilisateurs des configurations par défaut de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Associé à la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 720G, le téléphone offre des performances rapides avec une consommation d’énergie équilibrée. Le nouveau Smartphone d’Oppo est livré avec ColorOS 11.1 de la firme, qui conserve les fonctionnalités d’Android 11, tout en offrant une personnalisation de l’interface utilisateur.