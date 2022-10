OPPO : le Reno8 débarque sur le marché Moyen Orient et Afrique du nord

OPPO annonce l’arrivée de son terminal Reno8 sur le marché Moyen Orient et Afrique du nord, un smartphone présenté comme le nouveau porte drapeau de la marque dans la région.

La dernière nouveauté de la série Reno arrive sur le marché Moyen Orient et Afrique du nord. Grâce à l’impressionnant Selfie Ultra-Sensing avec IMX709, la microlentille et le Bokeh Flare Portrait, le Reno8 offre un saut générationnel dans les performances photographiques. Le design rétro ultra-mince du téléphone est conçu avec l’emblématique OPPO Glow, tandis que les améliorations matérielles et logicielles telles qu’une batterie de longue durée de 4 500 mAh, la technologie de charge flash SUPERVOOC de 33 W et ColorOS 12, garantissent que le Reno8 offre une expérience utilisateur quotidienne très fluide.



Capturez Chaque Instant avec une Qualité d’Image Incroyable

Reno8 est doté d’une caméra portrait AI de 64 Mpx, d’une caméra de profondeur de 2 Mpx et d’une microlentille de 2 Mpx avec un zoom de 15x et 30x. Une lumière orbitale est installée autour de la microlentille, servant de lumière de remplissage pour améliorer les détails des images lors de l’exploration du monde microscopique. L’Orbit Light agit également tel une alerte de notification, s’allumant doucement selon des scénarios spécifiques tels que la réception de messages, les jeux ou le chargement.

La caméra selfie frontale de 32 Mpx du Reno8 est alimentée par le capteur de pointe RGBW IMX709 co-développé entre OPPO et Sony. L’IMX709 est doté d’une toute nouvelle matrice de pixels RVBW et de l’algorithme Quadra Binning développé par OPPO, grâce auquel le senseur est capable de capturer 60 % de lumière en plus que les senseurs RVB standard tout en réduisant le bruit jusqu’à 35 %, ce qui permet d’obtenir des images plus claires et plus lumineuses dans des conditions de faible luminosité.

Tirant parti de ce matériel de pointe, le Reno8 offre des fonctions d’imagerie impressionnantes, telles que Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, Retouche de portrait, Palette AI, Image 108MP ultra-claire, Amélioration de scène AI, Flash Snapshot instantané et autres, afin que les utilisateurs puissent capturer le monde dans des portraits étonnants et de qualité professionnelle :



– Bokeh Flare Portrait sur le Reno8 permet de capturer des images portrait avec de riches taches lumineuses bokeh à la manière d’un appareil photo DSLR haut de gamme en un seul clic. Il améliore également les performances avec un facteur de flare d’objectif dense et résout les problèmes de décoloration de la peau.



– Selfie HDR permet de prendre des selfies clairs dans des environnements à faible luminosité ou à contre-jour. Cette fonction détecte automatiquement la lumière de fond et déclenche l’algorithme HDR d’OPPO pour supprimer la lumière vive et faire ressortir les détails de l’image.



Le Style OPPO Glow avec un Design Etonnant et ultra-Mince

Fidèle au design emblématique de la série Reno, le Reno8 présente un design Rétro Ultra-Mince et deux nouveaux coloris : Dawnlight Gold et Starlight Black, tous deux dotés de l’OPPO Glow exclusif sur le dos en verre. Dawnlight Gold présente un doux gradient sur une couleur de base dorée chaude qui prend des milliers de couleurs lorsqu’elle est vue sous différents angles. Le Starlight Black, quant à lui, offre une finition noire pure et nette qui met en valeur la translucidité majestueuse de l’OPPO Glow.

Avec son nouveau design Rétro Ultra-Mince, le Reno8 présente un style de cadre central à bords plats avec un poids total d’environ 182 g et une épaisseur de 7.66 mm, ce qui donne au téléphone une apparence élégante et minimaliste.

À l’avant du téléphone, un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui garantit des images fluides et agréables. L’écran est certifié Amazon Prime Video HD pour la lecture de vidéos de haute qualité.

Des Performances Puissantes avec un Matériel Exceptionnel

Le Reno8 comprend une technologie de charge SUPERVOOC de 33 W et une batterie de 4 500 mAh qui peut être chargée à 100 % en 60 minutes, ou fournir 1,68 heure de lecture de vidéos YouTube ou 2,68 heures d’appels vocaux avec une charge de 5 minutes. En outre, la protection contre les charges multiples assure une sécurité accrue tout au long du processus de charge. Sur le plan des performances, la Qualcomm®Snapdragon 680 4G Mobile Platform offre des performances rapides tout en équilibrant la consommation d’énergie.



Le Reno8 est disponible en trois configurations différentes : 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, et 8 Go de RAM et 256 Go de ROM. Lorsqu’il est utilisé avec la technologie d’expansion de la RAM d’OPPO, la RAM d’origine peut être augmentée de 2 Go, 3 Go ou 5 Go à partir de la mémoire de stockage temporairement allouée, ce qui permet à l’appareil d’exécuter plusieurs applications gourmandes en mémoire avec moins de décalage et de lag.



Le Tout Nouveau ColorOS 12 Faisant partie de la première série de smartphones à avoir ColorOS 12 préinstallé, le Reno8 offre aux utilisateurs un accès immédiat à un système d’exploitation plus pratique et plus fluide.



Le design inclusif et les icônes 3D de ColorOS 12 offrent une expérience utilisateur plus intuitive et plus simple, tandis que l’AI System Booster optimise l’allocation des ressources et réduit la fragmentation de la mémoire pour garantir un fonctionnement plus fluide et plus rapide du Reno8. Quick Startup, Game Focus Mode, et AI Frame Rate Stabilizer fonctionnent également ensemble harmonieusement pour immerger complètement les utilisateurs dans le divertissement.



ColorOS 12 est conçu pour être pratique : Les Gestes Air permettent aux utilisateurs de répondre aux appels, de les mettre en sourdine ou de faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas en balayant leur main dans le vide ; la veille adaptative permet de garder l’écran allumé lorsque l’utilisateur regarde son téléphone.



ColorOS 12 garantit la sécurité et la confidentialité des données et est certifié par des tiers tels que ISO, ePrivacy et TrustArc. Le Contrôle d’Accès à Cinq Niveaux offre une série de fonctions de confidentialité puissantes qui aident les utilisateurs à contrôler qui peut voir leurs données et quand. D’autres fonctions, comme la Protection des Informations sur les Photos, protègent davantage la vie privée des utilisateurs en supprimant les informations de localisation et d’autres données.