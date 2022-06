OPPO lance Renovators Emerging Artists 2022 et encourage les jeunes créateurs à innover en mariant art et technologie

OPPO marque leader sur le marché des objets connectés a officiellement annoncé le lancement mondial de la 4ème édition de son projet « OPPO Renovators Emerging Artists », invitant les créatifs professionnels, les étudiants et les professeurs des instituts d'art et de design en Algérie et dans le monde entier, à soumettre des œuvres d'art interdisciplinaires qui explorent la fusion de l'art et de la technologie.

OPPO Renovators s’appuie sur la nouvelle proposition de la marque OPPO « Inspiration Ahead » et sur l’esprit de « Youth Inspiration » incarné par sa série Reno, pour encourager les créateurs algériens à libérer leur créativité à l’intersection de la technologie et de l’art.

Après trois années consécutives d’organisation de l’événement, OPPO a développé des partenariats avec les meilleurs instituts et universités d’art et de design dans plus de 230 villes à travers plus de 40 pays et régions du monde. Les étudiants algériens poursuivant des cursus en art et en design ainsi que les créateurs amateurs sont également invités à prendre part à cette quatrième édition et représenter leur région dans ce projet d’envergure mondiale. À ce jour, près de dix mille artistes ont participé au programme et plusieurs projets exceptionnels ont été développés avec le soutien d’OPPO.

William Liu, vice-président et président du marketing global chez OPPO, et initiateur du programme Renovators, a déclaré : « Par le biais des OPPO Renovators, nous souhaitons construire une plateforme mondiale pour les pratiques artistiques et de design orientées vers l’avenir. Nous voulons encourager les jeunes créateurs à s’engager dans le processus créatif d’intégration de la technologie et de l’art, contribuant ainsi à la construction d’un monde meilleur grâce au pouvoir de l’innovation. »

Les catégories de concours « Future Renovators » et « Brand Renovators » recherchent des œuvres créatives à l’intersection de l’art et de la technologie.

Renovators 2022 continue de mettre l’accent sur le concept « Art + Tech » en invitant des artistes du monde entier à soumettre leurs œuvres dans deux catégories de concours – « Future Renovators » et « Brand Renovators ». Les œuvres soumises seront évaluées par un jury d’experts, dont Dajuin Yao, initiateur du programme Renovators et vice-doyen de l’école d’art intermédiaire (SIMA) de l’Académie chinoise des arts, artiste et conservateur renommé ; Gerben Schermer, conservateur et producteur d’animation et d’art contemporain ; et Takahiro Kaneshima, conservateur indépendant et professeur invité à l’Université des arts de Kyoto.

Offrant une grande liberté de création, la catégorie Rénovateurs du futur encourage les créateurs à aborder des questions sociales importantes telles que le « smart living », la viabilité environnementale, les nouveaux matériaux, la réduction des émissions de carbone, la sécurité et la confidentialité, l’innovation multimédia, la connectivité, etc.

La catégorie Brand Renovators vise à attirer des propositions d’œuvres d’art directement liées à la marque OPPO. Les créateurs qui s’inscrivent dans la catégorie « Brand Renovators » pourront choisir entre deux orientations : Reno Artwork et Ollie IP’s Application Design.

Pour la direction Reno Artwork, les participants peuvent soumettre des idées liées au concept, au design ou à l’application des smartphones OPPO de la série Reno ; tandis que pour la direction Ollie IP’s Application Design, les participants sont invités à imaginer de nouvelles façons créatives d’utiliser la mascotte d’OPPO, Ollie, ou même de remodeler complètement Ollie.

Il n’y a aucune restriction quant à la forme des contributions acceptées dans les catégories Future Renovators ou Brand Renovators, et toutes les formes d’art sont les bienvenues.

Grâce à son engagement en faveur de l’inspiration des jeunes, OPPO crée une communauté mondiale permettant aux jeunes artistes d’échanger des idées et de se développer.

Conformément à l’esprit de « Youth Inspiration », le projet OPPO Renovators vise à offrir une opportunité aux jeunes créateurs et amateurs d’art en Algérie de tester leurs compétences, et de rejoindre une communauté mondiale leur permettant d’échanger des idées, de se développer professionnellement et d’atteindre un public international. Les participants auront la chance de gagner des prix et des produits d’une valeur totale de plus de 2 000 000 DA, ainsi que la possibilité de voir leurs œuvres d’art présentées sur des plateformes internationales telles que le London Design Festival et l’OPPO INNO Day. Les meilleurs participants auront accès à des partenariats commerciaux potentiels et à des opportunités de carrière chez OPPO, reflétant la conviction profonde d’OPPO de favoriser l’innovation technologique et artistique chez les jeunes créateurs du monde entier.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site officiel d’OPPO Renovators 2022 à l’adresse www.oppo.com/en/events/renovators/ . Toutes les œuvres d’art doivent être soumises avant le 18 août 2022 à 24 heures (GMT+8) pour être éligibles. Les résultats finaux seront annoncés avant minuit le 8 septembre 2022 (GMT+8).