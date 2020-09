OPPO : La série Reno3 arrive en Algérie

Après le lancement réussi en Chine de la série Reno3, le premier Smartphone 5G bimode alimenté par un processeur Qualcomm au monde débarque en Algérie.

Pour son lancement sur le marché national, l’équipementier chinois de téléphonie mobile a d’abord procédé à quelques ajustements pour mieux l’adapter aux besoins du client algérien et à son environnement local. Le principal ajustement est que cette série soutiendra le réseau 4G.

Grâce à la série Reno, OPPO a tenté de créer une parfaite synergie entre technologie et mode. Comme d’habitude, Oppo promet d’offrir des performances de «clarté à chaque prise de vue», dans tous les types de contexte d’éclairage. Avec la série Reno3, plus de détails seront capturés à la lumière du jour, tandis que les scènes sombres seront plus lumineuses grâce à ses caméras. En effet, la série Reno3 disposera de la première caméra à double perforation 44MP + 2MP au monde sur écran OLED, ce qui la rend non seulement plus légère et plus mince, mais lui permet également d’offrir à ses utilisateurs des performances photographiques de haut niveau.

La caméra principale 44MP offre des selfies de haute définition avec des détails authentiques, comme la texture du visage et les ornements des gens. La série Reno3 élève la barre de la photographie mobile plus haut, avec des performances de zoom révolutionnaires. Étant un pionnier dans ce domaine, OPPO a fait des investissements cohérents à long terme dans l’évolution de la technologie du zoom. Ainsi, le zoom optique x2, le zoom optique hybride x5 et le zoom numérique maximum x20 du Reno3 Pro peuvent générer des images claires avec peu de bruit dans toutes les longueurs focales en mode photo. Grâce à l’optimisation de plusieurs aspects, il peut fournir une vue claire d’un texte à 10 mètres de distance.

Quant au Reno3 Pro, il est équipé d’une caméra quadruple avec zoom de 64MP, ce qui la rend extrêmement polyvalente et lui permet de bien répondre aux différentes exigences en matière de prise de vue dans les divers scénarios de la vie. La puissante caméra principale ultra-claire de 64 mégapixels permet aux photos d’avoir une plage de zoom plus large, contenant ainsi des détails plus clairs.

Reno3 Pro présentera une image ultra claire jusqu’à 108 MP ; en plus de la caméra principale ultra-claire de 64MP. L’image ultra claire de 108MP du Reno3 Pro vous montrera des captures de la vie avec une clarté extrême et une qualité de très haute résolution. Avec les améliorations de la plage dynamique, les détails seront parfaitement représentés sur votre écran.

D’autres fonctionnalités plus étonnantes les unes que les autres seront dévoilées lors du lancement officiel de la série Reno3 à Alger le 19 septembre courant.