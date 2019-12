Oppo Algérie : Un 8e SAV bientôt opérationnel !

Oppo tient depuis son installation en Algérie à assurer un bon service après-vente à ses clients. Pour ce faire, un nouveau centre ouvrira bientôt ses portes à Alger.

Il s’agira du second centre SAV d’OPPO dans la Capitale et le huitième de la marque. Le nouveau SAV se trouve dans la commune de Dely Brahim. Le Service Après-vente d’OPPO, c’est aussi une application téléchargeable et utilisable en Algérie. Il suffit seulement de consulter le site www.oppo.com/dz.

Rappelons que la marque chinoise de téléphonie mobile a commercialisé, ces dernières années, de nombreux modèles de Smartphones (entrée, moyen et haut de gamme). Des terminaux qui ont connus un grand succès auprès des consommateurs algériens. Néanmoins, Oppo Algérie tient à chaque occasion de tirer la sonnette d’alarme quant aux Smartphones disponibles sur le marché national via les circuits parallèles lesquels ne peuvent bénéficier de garantie et que les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir les réparer sur un des SAV d’OPPO en Algérie.