OPPO Algérie: le Smartphone « RENO2 F » débarque en Algérie

Lancée sur le marché international à la rentrée sociale de 2019, la série Reno du fabricant chinois OPPO arrive en Algérie. Elle sera dévoilée, la semaine prochaine, lors d’un évènement organisé à Alger.

A travers cette nouvelle gamme de Smartphones, Oppo promet de redéfinir les limites de la créativité des utilisateurs. « La dernière version de la série Reno d’OPPO sera dotée de nombreuses fonctions permettant d’améliorer la photographie, notamment une configuration de quadruple appareils photo de 48 MP et un zoom hybride x5 avec zoom numérique x20. Elle disposera aussi du mode ultra-sombre permettant aux utilisateurs de profiter de prises de vue ultra claires de nuit, avec des détails invisibles à l’œil humain, et Ultra Steady Video apportant un niveau de « caméra d’action » exceptionnellement clair et fluide », lit-on dans un communiqué de la marque.

OPPO vise avant tout à repousser les limites de la photographie mobile et les appareils de la série OPPO Reno2 seront également les premiers smartphones OPPO à proposer une configuration à quatre caméras.

Pour le reste de la fiche technique du Reno2 F il dispose donc de quatre caméras arrière (48+8+2+2 MP) et d’une caméra frontale de 16 MP, d’un écran de 6.5 pouces, d’une RAM de 8 GO et d’un stockage de 128 Go. C’est un modèle Double Nano SIM et tourne sous Android 9.0. Le Reno2 F sera commercialisé en trois colories : Blanc, Vert Lagon et Vert Nébuleux.

Il faut attendre quelques jours pour connaitre son prix lors de son lancement officiel.