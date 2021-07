Oppo accusé de contrefaçon de brevets

Le courant ne passe plus entre Oppo et Nokia. La firme finlandaise vient de déposer une énième plainte contre son concurrent chinois. Oppo est accusé de contrefaçon de brevets.

Nokia vient de déposer une plainte sur les marchés européens et asiatiques contre Oppo, pour contrefaçon de brevets SEP et non SEP concernent la connectivité, l’interface et les fonctionnalités de sécurité,

Jusqu’à présent les deux constructeurs étaient partenaires. Ils ont, en effet, signé un accord de licence pluriannuel en 2018. Alors que ce contrat est arrivé à terme, Oppo a pourtant continué d’utiliser les brevets de Nokia. Cette dernière a publié une déclaration officielle selon laquelle Oppo a rejeté l’offre de renouvellement du contrat et a donc dû engager des poursuites judiciaires.



De son côté, la porte-parole de Nokia estime qu’il existe encore une manière plus constructive de gérer la situation.