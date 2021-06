Oppo A54 disponible en Algérie : Un Smartphone milieu de gamme avec une méga batterie !

Oppo Algérie revient avec un nouveau Smartphone milieu de gamme baptisé A54, il est disponible depuis le 10 juin dans toutes les boutiques et agents agréés d’Oppo au prix de 39 900 Da.

Avec un écran parfaitement net et plat et un dos élégamment courbé, profitez d’un design haut-de-gamme qui ira bien au-delà de vos attentes. le Oppo A54 5G est équipé d’un écran IPS LCD de 6,5 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les transitions entre les images sont donc très fluides et agréables. Il embarque une puce Snapdragon 480 associée à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, avec possibilité d’extension jusqu’à 256 Go. Il va très vite et stocke toujours plus de données. Pour la photo, il propose un quadruple module arrière (48+8+2+2) mégapixels et un capteur avant de 16 mégapixels.

L’autonomie est un des points fort de ce Smartphone puisqu’il dispose d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide à 10 Watts. Cette méga batterie fonctionne donc très longtemps sans être rechargé : jusqu’à 13 heures de visionnage vidéo, 27 heures d’appel et 40 heures d’écoute musicale.

Avec le mode Super Eco, 5% de batterie permettent d’utiliser whatsApp pendant 1,1 heure. Avec le mode Super veille de nuit, seulement 2% de la batterie est utilisée pendant que vous dormez.